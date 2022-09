Udinese | Guidolin | “Creata una situazione favorevole | se lo meritano”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 settembre 2022) Francescoha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex tecnico dell’ha commentato l’avvio di stagione da sogno del club friulano in Serie A: “Sottil aveva fatto bene in serie B, sta dando continuità a un gruppo che dal girone di ritorno della scorsa stagione aveva cominciato a mostrare le proprie qualità. Non è soltanto una squadra molto strutturata fisicamente, ma anche con molta qualità e ottime individualità. È, innanzitutto, una squadra rodata. Ma quel che ha aggiunto è la consapevolezza di essere in grado di fare qualcosa di importante. Ora si èquestache l’si merita tutta”. Su Pereyra: “Può fare tutti i ruoli, è un generoso. Ce ne vorrebbero tanti di Pereyra nelle squadre. Beto? Mi piace ...