' Pupazzi prezzolati' pro - Putin | la coda di paglia di Salvini si allunga | ' Se Draghi sa parli'

gparagone : Educato alla @GoldmanSachs, salvò la moneta, ma non riesce a salvare le persone in carne ed ossa. Cossiga lo defin… - repubblica : “Più forti dei pupazzi prezzolati”, la frusta di Draghi sui sovranisti - pietroraffa : == #Draghi:'È chiaro che negli ultimi 20 anni il governo russo ha effettuato una sistematica opera di corruzione in… - FabbFR2019 : RT @claudiocerasa: Mistero che resta. Draghi ha parlato di pupazzi prezzolati della Russia. Senza fare nomi. Oggi chi ha risposto a Draghi,… - Alina198068 : RT @ImolaOggi: Secondo Draghi 'pupazzi prezzolati' sono i sovranisti, non chi esegue gli ordini dei poteri sovranazionali che hanno distru… -

Dà per scontato che la penetrazione russa ci sia stata e abbia pesato, ma sottolinea anche che "la democrazia italiana è forte" e "non si fa battere dai nemici esterni e dai loro. ...'Se sa parli. Se dice che c'è gente che è corrotta, che è pagata,... Io son pagato dagli italiani, sono a processo in un tribunale italiano perché ho difeso i confini italiani da navi straniere, da clandestini stranieri. Per me la Russia, il ...La presidente di Fratelli d’Italia: troppi contestatori, ho chiamato Lamorgese. Salvini attacca Draghi. Letta accusa: Pontida provincia ungherese ..."Per smentire tutte le chiacchiere, le invidie, le gelosie e le parole al vento, perché rimanga scritto l'impegno a prendere per mano questo Paese. Scripta manent. Ministri e governatori sottoscrivono ...