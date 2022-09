Ornella Vanoni “bacchetta” Amadeus | social in fiamme

stanzaselvaggia : Ornella Vanoni che infila una battuta dopo l’altra, con intelligenza, autoironia e sarcasmo. #arenasuzuki - chetempochefa : 'Io ritengo che invecchiare sia bello solo se tu tiri fuori quel lato nascosto, che è quello infantile!' - Ornella… - fraversion : “Le basi sono così vecchie che non me le ricordo”. Ornella Vanoni numero uno assoluta. #ArenaSuzuki - the_nise_ : RT @grande_flagello: Parte la musica. Ornella Vanoni:'Non mi ricordo perchè le basi sono troppo vecchie' #ArenaSuzuki - queeriot1 : RT @queermassacre: Nella vita pensate k si può rinunciare a tutto tranne k a Ornella vanoni -

E poi anche Richard Sanderson con Reality , Paul Young, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Ricchi e Poveri, La Bouche,, Eiffel 65, Gianluca Grignani, Umberto Balsamo, Leee John (...In onda da sabato 17 settembre su Rai1 , per tre serate, l'Arena ballerà sulle note di "I Will Survive", canterà con gli Eiffel 65,o Max Pezzali , emozionandosi con la splendida "E ...Multischermo / All’Arena di Verona tre serate revival dedicate alle hit anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta ...La cantante ironizza sulla sua città con Amadeus: «Un attimo, manco fossimo a Milano dove sono tutti isterici» ...