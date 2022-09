Monza-Juve | le pagelle di CM | Di Maria fa la differenza per gli altri | Allegri da 4 anche in tribuna

Gazzetta_it : Juve, patto con Di Maria: titolare a Monza e poi va con l'Argentina - juventusfc : 1' |??| Inizia la nostra partita contro il Monza ?? Forza Juve! ???? @bitgetglobal #MonzaJuve - pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - Divino_2 : RT @lisa__lisah: Se il Monza vince o fa comunque punti contro la juve mi tatuo allegriball sopra le tette - Domelol96 : RT @mike_fusco: In 6 anni di Ferrari e 2 di Juve Arrivabene non ha mai vinto a Monza. -

Nel pomeriggio ladi Allegri cerca di rialzarsi a, dove in panchina esordisce Palladino al posto dell'esonerato Stroppa. A caccia di riscatto dopo le sconfitte nelle coppe europee ci sono ...76 Non si respira una bella aria in casa. Il ko casalingo con il Benfica ha messo spalle al muro Allegri. Contestato dalla tifoseria e ... già a partire dalla trasferta di. Dopo la gara ...È crisi Juve: i bianconeri escono sconfitti per 1-0 dallo U-Power Stadium di Monza, dopo una partita giocata sotto ritmo, quasi sempre in balia degli avversari e soprattutto con l'uomo in meno dal 40' ...MONZA (ITALPRESS) – La prima vittoria del Monza arriva nel modo più incredibile, come se fosse un sogno: i brianzoli strappano i primi tre ...