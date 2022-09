L'addio della regina e di Federer (Di domenica 18 settembre 2022) Dalla bara della regina Elisabetta II alle sfilate di New York e Nairobi, l'addio di Roger Federer e l'alluvione nelle Marche. Questo e molto altro nelle 10 foto dal mondo questa settimana Leggi su vanityfair (Di domenica 18 settembre 2022) Dalla baraElisabetta II alle sfilate di New York e Nairobi, l'di Rogere l'alluvione nelle Marche. Questo e molto altro nelle 10 foto dal mondo questa settimana

chr_masset : Addio a #JeanLuc Godard, Maestro della #NouvelleVague con ‘A bout de souffle’. Regista ???? fra i più 'italiani' rico… - Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - fanpage : Addio a una leggenda del cinema - SOPAZZOEMALATO : RT @Tractor220510: Cioè voi non vi rendete conto: a giugno scade il contratto al Handanovic, sempre a giugno scade il contratto a Gagliardi… - EmanuelaPatti1 : RT @ilario82: In attesa dei funerali in diretta mondiale, il racconto dell'addio alla Scozia, di alcuni giorni fa. -