L'addio della regina e di Federer (Di domenica 18 settembre 2022) Dalla bara della regina Elisabetta II alle sfilate di New York e Nairobi, l'addio di Roger Federer e l'alluvione nelle Marche. Questo e molto altro nelle 10 foto dal mondo questa settimana Leggi su vanityfair (Di domenica 18 settembre 2022) Dalla baraElisabetta II alle sfilate di New York e Nairobi, l'di Rogere l'alluvione nelle Marche. Questo e molto altro nelle 10 foto dal mondo questa settimana

fattoquotidiano : Sala passerà alla storia come il sindaco che ha permesso la distruzione della “Scala del calcio” per permettere una… - chr_masset : Addio a #JeanLuc Godard, Maestro della #NouvelleVague con ‘A bout de souffle’. Regista ???? fra i più 'italiani' rico… - Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - SanremoAncheNoi : RT @rockmylifeita: RT@ VirginRadioIT 18 settembre 1970 Il mondo dice addio a Jimi Hendrix. A soli 27 anni ci lasciava il più grande chitarr… - DAmboldi : RT @fattoquotidiano: Sala passerà alla storia come il sindaco che ha permesso la distruzione della “Scala del calcio” per permettere una sp… -