La Commissione Ue propone il taglio dei fondi di coesione all’Ungheria (Di domenica 18 settembre 2022) La scelta avviene nel quadro del regolamento approvato alla fine del 2020 il quale condiziona il denaro comunitario al rispetto della democrazia Leggi su ilsole24ore (Di domenica 18 settembre 2022) La scelta avviene nel quadro del regolamento approvato alla fine del 2020 il quale condiziona il denaro comunitario al rispetto della democrazia

davcarretta : ??La Commissione europea propone di sospendere il 65 per cento di tre programmi operativi dei fondi della coesione p… - RobTallei : +++ La Commissione europea propone la sospensione di parte dei fondi di coesione per l'Ungheria +++ - pietroraffa : === La Commissione europea propone di tagliare del 65% i finanziamenti all'Ungheria di Orban in tre programmi chiave. Ottima notizia! - fisco24_info : La Commissione Ue propone il taglio dei fondi di coesione all’Ungheria: La scelta avviene nel quadro del regolament… - fnicodemo : RT @amendolaenzo: La coalizione di dx è in disaccordo su blocco navale, PNRR, sanzioni a Putin. Sono un sondaggio con tre opzioni: sì, no,… -