INPS | a rischio molte pensioni di invalidità | possibile sospensione

Focus sulle pensioni di inabilità erogate dall'INPS, molti titolari rischiano la sospensione della prestazione Le misure assistenziali di invalidità civile (pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, pensione ai ciechi civili, pensione ai sordi) e l'assegno sociale sono connesse al reddito. L'INPS le corrisponde nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere un reddito

