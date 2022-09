Elezioni 2022, Bordoni (Lega): “Bisogna regolamentare il settore delle guide turistiche” (Di domenica 18 settembre 2022) Roma – “Anche oggi le guide turistiche regionali, a Roma e nelle città d’arte, dovranno fare i conti con stranieri abusivi e personaggi improvvisati senza un regolare permesso per esercitare la professione, che finiscono per raggirare i turisti”. Così Davide Bordoni, candidato con la Lega Salvini Premier in Senato nel collegio plurinominale Lazio 1. “Se verrò eletto, mi impegno a presentare da subito delle norme che coprano il vuoto legislativo in un settore che va regolamentato per tutelare competenze e professionalità. Le guide turistiche regionali sono una categoria importantissima per valorizzare il nostro turismo, i borghi e le peculiarità del territorio italiano -prosegue Bordoni-. Questo discorso vale ancor di più per Roma e per ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 18 settembre 2022) Roma – “Anche oggi leregionali, a Roma e nelle città d’arte, dovranno fare i conti con stranieri abusivi e personaggi improvvisati senza un regolare permesso per esercitare la professione, che finiscono per raggirare i turisti”. Così Davide, candidato con laSalvini Premier in Senato nel collegio plurinominale Lazio 1. “Se verrò eletto, mi impegno a presentare da subitonorme che coprano il vuoto legislativo in unche va regolamentato per tutelare competenze e professionalità. Leregionali sono una categoria importantissima per valorizzare il nostro turismo, i borghi e le peculiarità del territorio italiano -prosegue-. Questo discorso vale ancor di più per Roma e per ...

