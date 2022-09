Cremonese-Lazio 0-4 | Alvini | “Brutta prestazione | non ha funzionato niente”

(Di domenica 18 settembre 2022) Il tecnico della, Massimiliano, al termine del match della settima giornata di Serie A 2022/2023 preso 4-0 contro la, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Non ha, abbiamo fatto unae la responsabilità è nostra. Non siamo riusciti a fare nulla di quello che avevamo preparato Finora avevamo sempre giocato con un’identità, ma oggi non abbiamo fatto bene. Non abbiamo messo in campo il solito spirito, siamo stati pochi aggressivi ed abbiamo sbagliato troppi passaggi. Sconfitta meritata. Laè una grande squadra, ma noi contro formazioni forti abbiamo fatto sempre partite importanti. Oggi non siamo stati all’altezza. La sosta ci aiuterà a cancellare questa gara, bisogna farsi le giuste domande e ...

Dopo il triplice fischio della sfida tra Cremonese e Lazio, Maurizio Sarri ha commento così il 4-0 della sua squadra ai microfoni di Dazn: "Non vorrei che fosse una vittoria di reazione, ma che fosse ...Come commentare una sconfitta così pesante. Un poker, in casa per giunta, fa sempre male. Per carità, avevamo davanti una squadra attrezzata come la Lazio, ma al di là del divario tecnico evidente, la ...