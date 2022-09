Classifica Moto2, Mondiale 2022: Augusto Fernandez +7 su Ogura, Vietti 4° a -52 (Di domenica 18 settembre 2022) Classifica Mondiale Moto2 2022 1. Augusto Fernandez 214 2. Ai Ogura 207 3. Aron Canet 1774. Celestino Vietti 1625. Tony Arbolino 1286. Pedro Acosta 123 7. Joe Roberts 122 8. Somkiat Chantra 109 9. Jake Dixon 108 10. Marcel Schroetter 101 11. Alonso Lopez 89 12. Jorge Navarro 83 13. Bo Bendsneyder 67 14. Albert Arenas 65 15. Sam Lowes 51 16. Cameron Beaubier 50 17. Fermin Aldeguer 48 18. Jeremy Alcoba 47 19. Manuel Gonzalez 44 20. Barry Baltus 26 21. Filip Salac 2122. Lorenzo Dalla Porta 1423. Stefano Manzi 924. Alessandro Zaccone 925. Romano Fenati 726. Gabriel Rodrigo 6 27. Marcos Ramirez 5 28. Keminth Kubo 4 29. Sean Dylan Kelly 330. Mattia Pasini 1 Foto: LiveMedia/Valerio Origo Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022)1.214 2. Ai207 3. Aron Canet 1774. Celestino1625. Tony Arbolino 1286. Pedro Acosta 123 7. Joe Roberts 122 8. Somkiat Chantra 109 9. Jake Dixon 108 10. Marcel Schroetter 101 11. Alonso Lopez 89 12. Jorge Navarro 83 13. Bo Bendsneyder 67 14. Albert Arenas 65 15. Sam Lowes 51 16. Cameron Beaubier 50 17. Fermin Aldeguer 48 18. Jeremy Alcoba 47 19. Manuel Gonzalez 44 20. Barry Baltus 26 21. Filip Salac 2122. Lorenzo Dalla Porta 1423. Stefano Manzi 924. Alessandro Zaccone 925. Romano Fenati 726. Gabriel Rodrigo 6 27. Marcos Ramirez 5 28. Keminth Kubo 4 29. Sean Dylan Kelly 330. Mattia Pasini 1 Foto: LiveMedia/Valerio Origo

