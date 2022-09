Un dolce di zucca in vista dell' autunno e una ricetta 0 scarti che utilizza davvero ogni parte della carota

Leggi su iodonna

(Di sabato 17 settembre 2022) Carote in terrina INGREDIENTI:Per la terrina: 600 g carote 4 uova20 g formaggio grattugiato250 g panna frescasale, pepe. Per la salsa: 70 g foglie e gambi di carote90 g formaggio grattugiato30 g frutta secca1 spicchio di aglio8 g sale grosso80 g olio extravergine di oliva. Per le bucce croccanti: bucce difarina olio di semi di girasole sale, pepe.e foto tratta da “Uno. In cucina con 1 solo ingrediente” di Franco Aliberti (Gribaudo). Procedimento Sbucciate le carote e conservate le bucce. Cuocete le carote intere in acqua salata per 10 minuti, scolatele, fatele raffreddare e asciugatele bene. Foderate uno stampo da plum cake con pellicola per alimenti. Sbattete le uova con il formaggio, la panna, sale e pepe. Nello stampo adagiate le carote una sopra l’altra, aggiungete il composto liquido e cuocete a bagnomaria in forno ...