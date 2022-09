Richetti querela Fanpage E scopre la piaga del killeraggio elettorale | «Così si distruggono le persone»

(Di sabato 17 settembre 2022) Matteoha dato mandato ai propri legali per procedere contro, tanto in sede civile quanto in sede penale, a seguito dell’articolo in cui una donna accusava di gravi molestie sessuali un senatore che poi è stato identificato con lui. A renderlo noto è stato l’ufficio stampa di Azione, spiegando che larenderà «possibile accertare la palese falsità delle accuse mosse nei suoi confronti e dei messaggi telefonici pubblicati dalla testata, senza neppure verificarli».sporgecontroLo stesso senatore è intervenuto sul caso sia attraverso i social sia nel corso di un appuntamento, ribadendo quello che già il partito aveva sostenuto ieri, quando si era fatta insostenibile la caccia al “senatore molestatore” ...

