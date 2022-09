Napoli, lancia pietre contro auto in corsa e minaccia poliziotti: arrestato 24enne (Di sabato 17 settembre 2022) Momenti di paura a Napoli. Un uomo getta pietre sulle auto in transito e poi aggredisce fisicamente i poliziotti accorsi per fermarlo. E’ successo ieri mattina in Piazza Principe Umberto. Napoli, getta pietre su auto in transito. arrestato 24enne Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Principe Umberto, sono stati avvicinati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 17 settembre 2022) Momenti di paura a. Un uomo gettasullein transito e poi aggredisce fisicamente iaccorsi per fermarlo. E’ successo ieri mattina in Piazza Principe Umberto., gettasuin transito.Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Principe Umberto, sono stati avvicinati L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

occhio_notizie : I poliziotti hanno raggiunto l’uomo che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze minacciandoli con un… - MilanSpazio : Milan-Napoli, Meret lancia la sfida ai rossoneri: “In testa abbiamo solo un obiettivo” - lauramjj58 : …. DiMaio abborrante balla in un bar di Napoli che forse fra due mesi non avrà più da pagare bollette e dipendenti… - silvanhoe : RT @PCirinoPomicino: Il Mattino Napoli-E Pomicino lancia i Popolari Uniti 'Nasce un nuovo partito regionale' - totodisapio : RT @PCirinoPomicino: Il Mattino Napoli-E Pomicino lancia i Popolari Uniti 'Nasce un nuovo partito regionale' -