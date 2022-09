Meloni-Formigli, scontro continuo: la leader di FdI non va a Piazzapulita | “Perché?” (Di sabato 17 settembre 2022) Il primo round si era consumato lo scorso luglio, quando Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita, aveva pubblicato un tweet poche ore dopo la barbara uccisione di Alika Ogorchukwu, il 39enne nigeriano invalido pestato a morte per strada da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, 32 anni. Formigli si era rivolto senza mezzi termini a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sempre pronti ad intervenire sui social ogni volta che si verifica un episodio di violenza dove sono protagoniste in negativo persone di altre nazionalità. “Nigeriano invalido massacrato a bastonate da un italiano a Civitanova Marche. Attendiamo post indignati di Matteo Salvini e Giorgia Meloni”, aveva scritto Formigli su Twitter, ricevendo l’immediata risposta della leader di Fratelli ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 17 settembre 2022) Il primo round si era consumato lo scorso luglio, quando Corrado, conduttore di, aveva pubblicato un tweet poche ore dopo la barbara uccisione di Alika Ogorchukwu, il 39enne nigeriano invalido pestato a morte per strada da Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, 32 anni.si era rivolto senza mezzi termini a Matteo Salvini e Giorgia, sempre pronti ad intervenire sui social ogni volta che si verifica un episodio di violenza dove sono protagoniste in negativo persone di altre nazionalità. “Nigeriano invalido massacrato a bastonate da un italiano a Civitanova Marche. Attendiamo post indignati di Matteo Salvini e Giorgia”, aveva scrittosu Twitter, ricevendo l’immediata risposta delladi Fratelli ...

