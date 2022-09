La Regina Consorte Camilla non sta bene: “Molto dolore ma cerca di resistere”. Ecco cosa è accaduto (Di sabato 17 settembre 2022) Ne parlano tutti i giornali e siti britannici (tra la mole enorme di articoli sulla morte di Her Majesty The Queen), dall’Independent al Daily Mail. La Regina Consorte Camilla si è rotta il dito di un piede all’inizio del mese. Avrebbe dovuto riposare ma, va da sé, in questi giorni è stato impossibile e non potrà farlo almeno fino alla sera del 19 settembre, quando si concluderanno i funerali della Regina Elisabetta II. Una fonte anonima ha detto al Telegraph che “Camilla ha Molto dolore ma cerca di resistere. Fino a ora si è comportata come un soldato”. Il riferimento è al fatto che Camilla ha accompagnato Re Carlo III ovunque in questi giorni difficili e concitati, senza mostrare alcun cedimento. Secondo l’Express, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Ne parlano tutti i giornali e siti britannici (tra la mole enorme di articoli sulla morte di Her Majesty The Queen), dall’Independent al Daily Mail. Lasi è rotta il dito di un piede all’inizio del mese. Avrebbe dovuto riposare ma, va da sé, in questi giorni è stato impossibile e non potrà farlo almeno fino alla sera del 19 settembre, quando si concluderanno i funerali dellaElisabetta II. Una fonte anonima ha detto al Telegraph che “hamadi. Fino a ora si è comportata come un soldato”. Il riferimento è al fatto cheha accompagnato Re Carlo III ovunque in questi giorni difficili e concitati, senza mostrare alcun cedimento. Secondo l’Express, ...

