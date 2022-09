Iran, due attiviste Lgbt condannate a morte: l'appello di Amnesty per la liberazione (Di sabato 17 settembre 2022) Due attiviste Lgbt sono state condannate a morte in Iran per la loro attività in difesa degli omosessuali. Si tratta di Zahra Sedighi Hamedani , 31 anni, ed Elham Chubdar , 24. Come rendono noto ... Leggi su globalist (Di sabato 17 settembre 2022) Duesono stateinper la loro attività in difesa degli omosessuali. Si tratta di Zahra Sedighi Hamedani , 31 anni, ed Elham Chubdar , 24. Come rendono noto ...

amnestyitalia : Condannate a morte due attiviste Lgbtqia+ in #Iran. Chiedi insieme a noi il rilascio di Zahra Sedighi-Hamadani ed E… - globalistIT : - donata188 : #FIRMATE! ?? AZIONE URGENTE #Iran: due attiviste Lgbtqia+ condannate a morte. Firma e condividi l'appello di… - franca705 : RT @FrancoScarsell2: Due attiviste Lgbt di 31 e 24 anni,sono state condannate a morte in Iran per la loro attività in difesa degli omosessu… - BieVds : RT @MARCOTOMBESI2: Due donne condannate a morte In Iran sono stati condannati a morte la 31enne Zahra Sedighi-Hamadani e la 24enne Elham Ch… -