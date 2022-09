“Guardate come si fa…”. Pierpaolo Pretelli diabolico con la fidanzata Giulia Salemi (Di sabato 17 settembre 2022) Manca davvero poco alla settima edizione del GF Vip. Nel reality show condotto da Alfonso Signorini ci saranno anche quattro amatissimi protagonisti delle passate edizioni: Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Giulia Salemi. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha voluto chiarire il ruolo di quattro ex concorrenti che faranno parte della settima edizione del Grande Fratello Vip. Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurranno il GF Vip Party, Sophie Codegoni sarà al timone di Casa Chi al posto di Rosalinda Cannavò, mentre Giulia Salemi sarà in studio e avrà il compito di commentare i social durante ogni diretta. Intervistata dal settimanale diretto da Signorini, l’influencer ha parlato di questa nuova avventura ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Manca davvero poco alla settima edizione del GF Vip. Nel reality show condotto da Alfonso Signorini ci saranno anche quattro amatissimi protagonisti delle passate edizioni:e Soleil Sorge, Sophie Codegoni e. Nell’ultimo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini ha voluto chiarire il ruolo di quattro ex concorrenti che faranno parte della settima edizione del Grande Fratello Vip.e Soleil Sorge condurranno il GF Vip Party, Sophie Codegoni sarà al timone di Casa Chi al posto di Rosalinda Cannavò, mentresarà in studio e avrà il compito di commentare i social durante ogni diretta. Intervistata dal settimanale diretto da Signorini, l’influencer ha parlato di questa nuova avventura ...

AgNPs : RT @lvogruppo: ????Sblocchiamo un ricordo... Durante il culmine della 'pandemia', il parlamentare del premier del Queensland Annastacia ha so… - siurinasuimuri2 : RT @Giancky26: Promemoria. Durante il culmine della 'pandemia', il premier del #Queensland #Annastacia ha solo finto di farsi vaccinare co… - Red01488207 : RT @Covidioti: Guardate come annuncia lo stanziamento di nuovi fondi per l'Ucraina, mentre l'Europa affonda in una crisi senza precedenti e… - Siron52129476 : RT @Covidioti: Guardate come annuncia lo stanziamento di nuovi fondi per l'Ucraina, mentre l'Europa affonda in una crisi senza precedenti e… - biicenzino : RT @Covidioti: Guardate come annuncia lo stanziamento di nuovi fondi per l'Ucraina, mentre l'Europa affonda in una crisi senza precedenti e… -