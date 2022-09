zazoomblog : Errani va a caccia dei quarti a Bucarest - #Errani #caccia #quarti #Bucarest -

Tiscali

In semifinaletroverà dall'altra parte della rete la padrona "di casa" Irina - Camelia Begu, n.41 del ranking e seconda favorita del seeding. La romagnola ha vinto tre delle quattro sfide ...Venerdì Saratorna in campo per i quarti di finale del "Tiriac Foundation Trophy" , nuovissimo WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta disputando sulla terra rossa di Bucarest , in ... Errani a caccia della finale a Bucarest Sara Errani mette nel mirino la finale del "Tiriac Foundation Trophy", nuovissimo WTA 125k dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta disputando sulla terra rossa di Bucarest ...Venerdì Sara Errani torna in campo per i quarti di finale del 'Tiriac Foundation Trophy' , nuovissimo WTA 125k dotato di un montepremi di ...