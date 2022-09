Anche a lutto il principe William non si dimentica dei suoi Villans (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Neppure il lutto per la perdita dell'amata nonna e regina Elisabetta ha distolto il principe William dal suo tifo per l'Aston Villa. Il tecnico dei Villans, Steven Gerrard, ha rivelato che il nuovo principe di Galles nei giorni scorsi ha inviato un messaggio di incoraggiamento alla sua storica squadra del cuore. Il club di Birmingham ha risposto sul campo venerdì sera, battendo 1-0 il Southampton con un gol di Jacob Ramsey e lasciando le zone basse della Premier league in cui era stata risucchiata. "Mi ha davvero sorpreso - ha detto Gerrard - mandare un messaggio nell'attuale situazione è davvero una cosa notevole e dimostra il suo attaccamento al club. Il senso era 'avrei voluto esserci'. Si tiene costantemente in contatto, sostenendo i giocatori Anche sul piano individuale. È ... Leggi su agi (Di sabato 17 settembre 2022) AGI - Neppure ilper la perdita dell'amata nonna e regina Elisabetta ha distolto ildal suo tifo per l'Aston Villa. Il tecnico dei, Steven Gerrard, ha rivelato che il nuovodi Galles nei giorni scorsi ha inviato un messaggio di incoraggiamento alla sua storica squadra del cuore. Il club di Birmingham ha risposto sul campo venerdì sera, battendo 1-0 il Southampton con un gol di Jacob Ramsey e lasciando le zone basse della Premier league in cui era stata risucchiata. "Mi ha davvero sorpreso - ha detto Gerrard - mandare un messaggio nell'attuale situazione è davvero una cosa notevole e dimostra il suo attaccamento al club. Il senso era 'avrei voluto esserci'. Si tiene costantemente in contatto, sostenendo i giocatorisul piano individuale. È ...

