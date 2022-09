Soldi russi ai partiti, Franco Gabrielli al Copasir: «L’Italia non è coinvolta» (Di venerdì 16 settembre 2022) È durata poco, un’ora e mezza, l’audizione al Copasir – l’organo parlamentare che controlla l’operato dei servizi segreti italiani – di Franco Gabrielli, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica. Gabrielli è stato convocato per approfondire la questione del dossier dell’intelligence statunitense relativa ai finanziamenti che la russia avrebbe indirizzato negli ultimi anni a partiti e politici di vari Paesi in tutto il mondo per «influenzare il processo democratico». A quanto si apprende, il sottosegretario avrebbe riferito al Copasir, sulla base di due rapporti redatti da Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) sulle informazioni diffuse dagli Stati Uniti, che nelle carte non c’è alcun ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) È durata poco, un’ora e mezza, l’audizione al– l’organo parlamentare che controlla l’operato dei servizi segreti italiani – di, Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica.è stato convocato per approfondire la questione del dossier dell’intelligence statunitense relativa ai finanziamenti che laa avrebbe indirizzato negli ultimi anni ae politici di vari Paesi in tutto il mondo per «influenzare il processo democratico». A quanto si apprende, il sottosegretario avrebbe riferito al, sulla base di due rapporti redatti da Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) sulle informazioni diffuse dagli Stati Uniti, che nelle carte non c’è alcun ...

MattiaBBagnoli : L'allarme USA sui finanziamenti russi ai partiti (anche) occidentali m'impone di tornare a trattare una ben nota vi… - ilfoglio_it : Per capire quanto la Lega è compromessa con Putin non serve parlare di ciò che non si sa (i soldi), ma è sufficient… - NicolaPorro : ?? Le amnesie del compagno Polito, l'elenco dei leader pagati da Putin e l’errore che la Meloni non deve fare. Quest… - BrandauerLudwig : Volker accusa la Meloni e Salvini. Poi vede Urso e ritratta - marcoo_morandii : @borghi_claudio Soldi russi o non soldi russi voi restate ridicoli -