Scontro Rai-Vessicchio. Il maestro accusa: "Non mi pagano i diritti" (Di venerdì 16 settembre 2022) Beppe Vessicchio e la Rai sono in causa per il mancato pagamento dei diritti d'autore al celebre direttore d'orchestra molto amato dal pubblico televisivo e icona del festival di Sanremo. "Utilizzando un’espressione napoletana, - spiega Vessicchio al Fatto Quotidiano - diciamo che dopo due anni di "tarantelle" in cui sono passato da un funzionario all’altro, mi è stato comunque assicurato che il dovuto sarebbe stato corrisposto. Ma non sono mai andato oltre le rassicurazioni verbali. Così ho iniziato a scrivere raccomandate senza però avere risposte. Fino a quando mi sono presentato direttamente all’ufficio legale di Viale Mazzini dove mi è stato assicurato di non preoccuparmi visto che tramite le raccomandate ero in possesso di una traccia legale della mia azione". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 settembre 2022) Beppee la Rai sono in causa per il mancato pagamento deid'autore al celebre direttore d'orchestra molto amato dal pubblico televisivo e icona del festival di Sanremo. "Utilizzando un’espressione napoletana, - spiegaal Fatto Quotidiano - diciamo che dopo due anni di "tarantelle" in cui sono passato da un funzionario all’altro, mi è stato comunque assicurato che il dovuto sarebbe stato corrisposto. Ma non sono mai andato oltre le rassicurazioni verbali. Così ho iniziato a scrivere raccomandate senza però avere risposte. Fino a quando mi sono presentato direttamente all’ufficio legale di Viale Mazzini dove mi è stato assicurato di non preoccuparmi visto che tramite le raccomandate ero in possesso di una traccia legale della mia azione". Segui su affaritaliani.it

infoitcultura : Beppe Vessicchio e l'incredibile scontro con la Rai: «Non mi pagano e non mi fanno lavorare» - ph_pluton : RT @ilvit02: La nuova edizione de #IlCollegio non partirà martedì 27 settembre Evita così lo scontro con la prima puntata di #ImmaTataranni… - 95_addicted : RT @ilvit02: La nuova edizione de #IlCollegio non partirà martedì 27 settembre Evita così lo scontro con la prima puntata di #ImmaTataranni… - FabioTraversa : RT @ilvit02: La nuova edizione de #IlCollegio non partirà martedì 27 settembre Evita così lo scontro con la prima puntata di #ImmaTataranni… - Federic01996 : RT @ilvit02: La nuova edizione de #IlCollegio non partirà martedì 27 settembre Evita così lo scontro con la prima puntata di #ImmaTataranni… -