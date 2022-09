Napoli | ripresi gli allenamenti | Lozano è tornato in gruppo

GiTufano69 : @Peppe71615343 @Chiariello_CS @MarcoBellinazzo @juventusfc Non finiva niente... non vi avremmo più ripresi comunque… - mauri19085533 : @FBiasin Il Napoli può farlo, ha venduto anche Kulibaly...se da noi vendi Skriniar e ti presenti con Kim la gente s… -

Dopo il meritato giorno di riposo, successivo alla vittoria per 3 - 0 a Glasgow contro i Rangers , iloggi è tornato ad allenarsi e a immergersi nel clima campionato. Si prepara infatti il big match di domenica alle 20.45 contro il Milan , a San Siro. Squadra dunque agli ordini di Luciano ......Berlinguer per l'impegno che già all'epoca metteva nella lotta all'evasione scolastica a: '...a essere depauperata con tagli lineari di 7.5 miliardi l'anno da cui non ci siamo più. Così ...Dopo un giorno di riposo, gli azzurri hanno ricominciato per preparare la super sfida di San Siro contro il Milan ...Napoli pronto a rituffarsi sul campionato per la difficile sfida contro il Milan. Tra i convocati torna un big.