LIVE Salernitana-Lecce 1-2 | tiro a giro di Strefezza

AlexVesentini16 : RT @internewsit: LIVE Serie A - Salernitana-Lecce, Gonzalez fa gol nella sua porta: è 1-1! - - Simosamo_ : vedendo la salernitana in muto mentre da sotto ascolto propaganda live, mi sento vivere nel 3000 scusate - AlexVesentini16 : RT @internewsit: LIVE Serie A - Salernitana-Lecce, via al secondo tempo: si riparte dallo 0-1 - - internewsit : LIVE Serie A - Salernitana-Lecce, Gonzalez fa gol nella sua porta: è 1-1! - - calciomercatoit : 55' - CLAMOROSO AUTOGOL DI GONZALEZ! Calcio d'angolo per la Salernitana, lo spagnolo svirgola di sinistro e batte u… -

Allo stadio Arechi, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Arechi,e Lecce si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiLecce 1 - 1 MOVIOLA 1 INIZIO PARTITA - Primo pallone ...Formazioni ufficiali- LecceSALERNITANA (3 - 5 - 2):(3 - 5 - 2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. ...64' NUMERO DI BANDA! L'esterno leccese salta Kastanos e Mazzocchi e va alla conclusione, alta con Sepe che controlla 63' Bella chiusura di Bronn che salva sull'ennesimo contropiede dei salentini, usce ...Lecce meritatamente in vantaggio all'Arechi contro la Salernitana. La squadra di Baroni (non in panchina per squalifica) limita i padroni di casa e riesce a colpire. Il gol del vantaggio lo ha firmato ...