Juve Stabia-Monopoli, arbitra Di Marco di Ciampino (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Sarà Davide Di Marco della sezione AIA di Ciampino a dirigere il match Juve Stabia–Monopoli valevole per la 4^ giornata di andata del Campionato di Serie C girone C 2022 – 2023, in programma domenica 18 settembre 2022 allo Romeo Menti di Castellammare di Stabia con inizio alle ore 17,30. Il sig. Di Marco sarà coadiuvato dal sig. Giuseppe Licari della sezione AIA di Marsala e dal sig. Emilio Micalizzi della sezione AIA di Palermo, il IV° ufficiale sarà il sig. Andrea Ancora della sezione AIA di Roma 1. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Sarà Davide Didella sezione AIA dia dirigere il matchvalevole per la 4^ giornata di andata del Campionato di Serie C girone C 2022 – 2023, in programma domenica 18 settembre 2022 allo Romeo Menti di Castellammare dicon inizio alle ore 17,30. Il sig. Disarà coadiuvato dal sig. Giuseppe Licari della sezione AIA di Marsala e dal sig. Emilio Micalizzi della sezione AIA di Palermo, il IV° ufficiale sarà il sig. Andrea Ancora della sezione AIA di Roma 1. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

AntennaSud : Monopoli, tre dubbi per Laterza in vista della Juve Stabia - sportavellino : Top 11 3° giornata – Sounas giganteggia, un ex lupo fa volare la Juve Stabia - - ssjuvestabiaspa : Juve Stabia-Monopoli, arbitra Di Marco di Ciampino #ForzaJuveStabia - Anema_e_Kore : Precedenti: #JuveStabiaMonopoli: sono 11 in #campionato a #Castellammare - ViViCentro : Davide Di Marco di Ciampino arbitrerà Juve Stabia-Monopoli #arbitro #assistente #JuveStabia #SerieC -