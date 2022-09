(Di venerdì 16 settembre 2022) Incoronato la rivelazione di Xdal popolo dei social, il nuovo giudice è apparsonella prima puntata del talent e non sono mancati i commenti pungenti a Fedez e Rkomi

lazerba2 : @GiuseppeConteIT Giuse' sei imbarazzante senza vergogna basta - giacotorte : @pif_iltestimone Dei puf che sei imbarazzante - Korkar10 : @DiegoFusaro Ma vali veramente meno di zero....sei imbarazzante - MarcoCorsi10 : @meb @RaiTre Sei imbarazzante. A tutti i non toscani: non siamo tutti così eh! - Angelamaggio75 : @GiuseppeConteIT Ma proprio tu parli? Che sotto la pandemia hai messo sotto i piedi i nostri diritti? Proprio tu pa… -

ilGiornale.it

Sconosciuto ai più (almeno prima dell'ultimo Sanremo) Dargen D'Amico è la vera sorpresa di X Factor 2022 . Quantomeno per il popolo dei social, che lo ha visto debuttare al bancone dei giudici del ...SAMARCANDA " C'è una foto abbastanza, divulgata dai canali ufficiali del vertice della Sco di Samarcanda, che riprende l'... il quotidiano e gli allegati in digitalegià abbonato ... "Imbarazzante, sei una m....". Dargen D'Amico scatenato a X Factor L'ex attaccante di Napoli e Catanzaro, Massimo Palanca, è intervenuto durante il TMW News, nel quale ha analizzato il difficile momento viola: "Sono grande amico di Ranieri e lo ...Incoronato la rivelazione di X Factor dal popolo dei social, il nuovo giudice è apparso scatenato nella prima puntata del talent e non sono mancati i commenti pungenti a Fedez e Rkomi ...