Coppa Davis, Italia-Argentina 2-1: sconfitta indolore in doppio per Fabio Fognini e Simone Bolelli (Di venerdì 16 settembre 2022) L‘Italia, dopo aver vinto i due singolari contro l’Argentina, nel Girone A delle Finals di Coppa Davis 2022, ha perso il doppio: Fabio Fognini e Simone Bolelli sono stati sconfitti da Horacio Zeballos e Maximo Gonzalez. Gli azzurri di Filippo Volandri erano già aritmeticamente qualificati per i quarti di finale, ma non sono ancora certi del primo posto. L’esito del doppio con l’Argentina è ininfluente ai fini della corsa degli azzurri verso il primo posto: in caso di vittoria della Croazia sull’Argentina, per arrivare prima l’Italia dovrebbe vincere almeno uno dei tre incontri con la Svezia, in caso di vittoria dell’Argentina sulla Croazia, per ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 settembre 2022) L‘, dopo aver vinto i due singolari contro l’, nel Girone A delle Finals di2022, ha perso ilsono stati sconfitti da Horacio Zeballos e Maximo Gonzalez. Gli azzurri di Filippo Volandri erano già aritmeticamente qualificati per i quarti di finale, ma non sono ancora certi del primo posto. L’esito delcon l’è ininfluente ai fini della corsa degli azzurri verso il primo posto: in caso di vittoria della Croazia sull’, per arrivare prima l’dovrebbe vincere almeno uno dei tre incontri con la Svezia, in caso di vittoria dell’sulla Croazia, per ...

ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set, Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo. In… - FiorinoLuca : Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo e regala all’Italia il punto qualificazione per le fasi f… - LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - franconemarisa : RT @ItaliaTeam_it: Matteo Berrettini batte Sebastian Baez in due set, Jannik Sinner si impone in tre set su Francisco Cerundolo. In Coppa… - cinziasams : RT @RaiNews: L'Italia si è assicurata l'accesso alle Finals di Coppa Davis che si terranno a Malaga. Gli azzurri hanno battuto 2-1 l'Argent… -