Coppa Davis | Italia-Argentina 1-0 | Matteo Berrettini lascia solo 5 game a Sebastian Baez

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’conquista il primo punto del confronto contro l’del girone A diall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno., di fatto, schiva le potenziali problematiche create dal talento di, che però è ancora abbastanza acerbo quando si tratta di superfici veloci. 6-2 6-3 il punteggio finale in un’ora e 12 minuti. Dopo un primodi assestamento e chiuso ai vantaggi, asi presentano tre palle break: sulle prime due èa spingere bene con il dritto, sulla terza acapita l’occasione di giocare sul dritto e gliene basta uno, incrociato, per il 2-0. L’argentino qualche variazione la prova, complice uno svarione ...

Tutto facile per Matteo Berrettini, che domina e batte Baez con il punteggio di 6 - 2, 6 - 3. Italia avanti 1 - 0 contro l'Argentina. Ora tocca all'esordio di Sinner contro Cerundolo. Italia avanti 1-0 sull'Argentina nel secondo match del Girone A di Coppa Davis, decisivo per l'accesso nei quarti di finale. Nel singolare d'apertura, sul veloce della Unipol Arena di Bologna, Matteo Berrettini domina la sfida con il numero 3 d'Argentina e si conferma in crescita dopo la grande rimonta ottenuta su Borna Coric all'esordio.