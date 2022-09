Concorsi: due maxi bandi indetti dall’Agenzia delle Entrate e dai Monopoli di Stato (Di venerdì 16 settembre 2022) Al via ai due maxi bandi che assumeranno oltre 1800 lavoratori, si tratta di due Concorsi: uno indetto dall’Agenzia delle Entrate per 900 assistenti tecnici, l’altro dai Monopoli di Stato per 980 tra diplomati e laureati. Per il concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate sono richiesti assistenti tecnici e anche geometri e periti. Le attività previste sono relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Per partecipare alla selezione, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per i Concorsi pubblici, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria superiore di geometra ... Leggi su zon (Di venerdì 16 settembre 2022) Al via ai dueche assumeranno oltre 1800 lavoratori, si tratta di due: uno indettoper 900 assistenti tecnici, l’altro daidiper 980 tra diplomati e laureati. Per il concorso indettosono richiesti assistenti tecnici e anche geometri e periti. Le attività previste sono relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. Per partecipare alla selezione, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per ipubblici, occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria superiore di geometra ...

almondiie : Perché dovrei dedicare a questi due concorsi impossibili un sacco di tempo ed energie, ma io nel frattempo a novemb… - almondiie : Mi sento tremendamente stupida. Avevo fatto richiesta per partecipare a due concorsi da un posto l'uno. In quel mom… - Lunanotizie : ?? Provincia, al via l’iter per bandire due concorsi per 10 posti ?? Leggi qui - Ticonsiglio : ??Comune di Padova: concorsi 2022 per 34 diplomati, Bandi Il Comune di Padova ha indetto due concorsi 2022 rivolti a… - Maryinaba8_ : @Andrea_99_13 Io studio x i concorsi ma sempre studio é ! Non sto combinando nulla.. comunque x me la causa è anche… -