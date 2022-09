Alluvione Marche: Draghi, 'un disastro, faremo tutto il necessario' (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - “E' un disastro. Un disastro che bisogna affrontare. La sindaca mi ha detto che sono sicuri che ce la faranno, è determinata. Tutti sono con lei". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi ad Ostra, nelle Marche, durante la visita dei territori colpiti dal maltempo, accompagnato dal capo della Protezione civile Curcio e alla presenza della sindaca Farnese e del governatore Acquaroli. Rispondendo alla domanda di un giornalista, Draghi ha sottolineato che esiste “un problema idrogeologico” e che "il Pnrr lo affronta". “Il governo stamattina in Consiglio dei ministri ha assicurato i primi fondi, ci vorrà molto di più. Ho già parlato con il Presidente della Regione, faremo tutto quello che è necessario” ha aggiunto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Roma, 16 set. (Adnkronos) - “E' un. Unche bisogna affrontare. La sindaca mi ha detto che sono sicuri che ce la faranno, è determinata. Tutti sono con lei". Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioad Ostra, nelle, durante la visita dei territori colpiti dal maltempo, accompagnato dal capo della Protezione civile Curcio e alla presenza della sindaca Farnese e del governatore Acquaroli. Rispondendo alla domanda di un giornalista,ha sottolineato che esiste “un problema idrogeologico” e che "il Pnrr lo affronta". “Il governo stamattina in Consiglio dei ministri ha assicurato i primi fondi, ci vorrà molto di più. Ho già parlato con il Presidente della Regione,quello che è” ha aggiunto il ...

