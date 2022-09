Zelensky, incidente d'auto a Kiev: 'Si è scontrato con un veicolo privato' (Di giovedì 15 settembre 2022) incidente stradale nella notte per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky : l'auto su cui viaggiava si è scontrata con un veicolo privato a Kiev. Lo ha reso noto il portavoce presidenziale Serhii ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 settembre 2022)stradale nella notte per il presidente ucraino Volodymyr: l'su cui viaggiava si è scontrata con un. Lo ha reso noto il portavoce presidenziale Serhii ...

