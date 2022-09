Video Juve - Benfica 1 - 2 e Allegri in crisi: il commento della Gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) La due giorni di Champions League si chiude con 3 vittorie per le italiane (di Inter, Milan e Napoli) e una sconfitta (la Juve, in casa, per 1 - 2 contro ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 15 settembre 2022) La due giorni di Champions League si chiude con 3 vittorie per le italiane (di Inter, Milan e Napoli) e una sconfitta (la, in casa, per 1 - 2 contro ...

juventusfc : La vigilia di Juve-Benfica ?????? Il dietro le quinte di una grande sfida! Il video completo ?? - romeoagresti : La #Juve si prepara per il #Benfica: #DiMaria in gruppo. Alex Sandro, Rabiot e Locatelli non sono in gruppo in ques… - juventusfc : Torniamo indietro nel tempo ?? Quarti di finale, Coppa Uefa 1993 ?? Juve 3-0 Benfica ?? #JUVBEN #UCL - Gabriele119900 : RT @Aanto_9: Adani post Juve - benfica - sportli26181512 : Del Piero sulla Juventus: 'Ci sono problemi, fanno fatica. Serve una riflessione': Nel video l'analisi di Alessandr… -