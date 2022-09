Leone (Di giovedì 15 settembre 2022) Promettimi che nelle prossime settimane rispetterai e onorerai il glorioso potere che ti attribuiscono le stelle. È importante, sia per te sia per chi ti è vicine, che tu ti esalti ed esulti mentre accedi alla tua magnificenza. Nell’interesse... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 15 settembre 2022) Promettimi che nelle prossime settimane rispetterai e onorerai il glorioso potere che ti attribuiscono le stelle. È importante, sia per te sia per chi ti è vicine, che tu ti esalti ed esulti mentre accedi alla tua magnificenza. Nell’interesse... Leggi

