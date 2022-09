“È morto davanti al gemello”. Una partita di calcetto e Antonio crolla. Soccorsi inutili, aveva solo 23 anni (Di giovedì 15 settembre 2022) Dolore immenso per la città di Ferrara e non solo. Antonio Salerno è morto per un malore improvviso poco dopo aver disputato una partita di calcetto tra amici. A giocare con lui c’era anche il fratello gemello Gabriele, che ha assistito a quei tragici momenti. Il giovane, che aveva solamente 23 anni, era originario della frazione ferrarese di Pontelagoscuro, mentre il decesso è avvenuto a Cona, nel momento in cui i sanitari del 118 lo stavano trasferendo d’urgenza al locale ospedale. Ma tutto è stato vano. Il suo cuore ha smesso di battere già a bordo dell’ambulanza, quindi non è stato possibile nemmeno affidarlo alle cure del pronto soccorso. Ferrara è sotto choc per Antonio Salerno, morto inaspettatamente per un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 settembre 2022) Dolore immenso per la città di Ferrara e nonSalerno èper un malore improvviso poco dopo aver disputato unaditra amici. A giocare con lui c’era anche il fratelloGabriele, che ha assistito a quei tragici momenti. Il giovane, chesolamente 23, era originario della frazione ferrarese di Pontelagoscuro, mentre il decesso è avvenuto a Cona, nel momento in cui i sanitari del 118 lo stavano trasferendo d’urgenza al locale ospedale. Ma tutto è stato vano. Il suo cuore ha smesso di battere già a bordo dell’ambulanza, quindi non è stato possibile nemmeno affidarlo alle cure del pronto soccorso. Ferrara è sotto choc perSalerno,inaspettatamente per un ...

