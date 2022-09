Carenza aule a Fiumicino, il Comune valuta la risistemazione degli ambienti del Baffi di via Giorgio Giorgis (Di giovedì 15 settembre 2022) Fiumicino – “Ho partecipato, su delega del Sindaco Montino, al tavolo tecnico organizzato dall’ufficio scolastico regionale per il Lazio, insieme con la Città Metropolitana di Roma e le dirigenti scolastiche degli istituti superiori Leonardo Da Vinci e Paolo Baffi, relativo alla Carenza di locali per il liceo di Maccarese”. Lo dichiara l’Assessore alla Scuola, Paolo Calicchio. “Nell’incontro – aggiunge – è emersa la volontà Comune di valutare soluzioni alternative alla gestione odierna delle lezioni, tentando di scongiurare il proseguo dei doppi turni per i nostri studenti, soprattutto in previsione dell’inverno. La Città metropolitana di Roma Capitale, seppur ritenendo eccessive le iscrizioni accettate per l’anno scolastico 2022/2023, sta tentando varie opzioni per sistemare e rendere ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 15 settembre 2022)– “Ho partecipato, su delega del Sindaco Montino, al tavolo tecnico organizzato dall’ufficio scolastico regionale per il Lazio, insieme con la Città Metropolitana di Roma e le dirigenti scolasticheistituti superiori Leonardo Da Vinci e Paolo, relativo alladi locali per il liceo di Maccarese”. Lo dichiara l’Assessore alla Scuola, Paolo Calicchio. “Nell’incontro – aggiunge – è emersa la volontàdire soluzioni alternative alla gestione odierna delle lezioni, tentando di scongiurare il proseguo dei doppi turni per i nostri studenti, soprattutto in previsione dell’inverno. La Città metropolitana di Roma Capitale, seppur ritenendo eccessive le iscrizioni accettate per l’anno scolastico 2022/2023, sta tentando varie opzioni per sistemare e rendere ...

ilfaroonline : Carenza aule a Fiumicino, Calicchio: “Un possibile soluzione è la risistemazione degli ambienti del Baffi di Via Gi… - RadiOndaBlu : Stefanelli in visita all’Alighieri e al ‘Manzoni’: “Al lavoro per risolvere i problemi degli istituti con carenza d… - Latina_Oggi : Stefanelli in visita nelle scuole: “Al lavoro per risolvere la carenza di aule” Il presidente della Provincia Stef… - ErnestUdogwu : RT @GHERARDIMAURO1: Carenza aule a Fiumicino, Ciocchetti (FdI): “Un problema annoso che non si risolve con lo scarico di responsabilità” - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Carenza aule a Fiumicino, Ciocchetti (FdI): “Un problema annoso che non si risolve con lo scarico di responsabilità” -