Camera, il presidente Fico ringrazia e saluta per l'ultima seduta - In Aula il dl Aiuti bis e... lavori in corso (Di giovedì 15 settembre 2022) Ultimo giorno di questa legislatura a Montecitorio, dove sono stati installati i tabelloni digitali per il voto. Già chiuso il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 settembre 2022) Ultimo giorno di questa legislatura a Montecitorio, dove sono stati installati i tabelloni digitali per il voto. Già chiuso il ...

naladrof53 : RT @eleonora_nuovo: Domenica 25 Settembre 2022, si vota per le #ElezioniPolitiche2022 alla Camera ed al Senato. È bene sottolineare come e… - Robypennny : RT @FlaviaPiancast1: @LaVeritaWeb Gentile redazione ho appena scritto lettera a presidente Zaia, per RSa Veneto. 1. Perché i soggetti negat… - EnricoFaraboll1 : QUANDO DRAGHI MINACCIÒ BIAGIO AGNES DI STET PERCHÉ INTRALCIAVA L’OPERAZIONE TELEKOM SERBIA Mario Draghi ha minacci… - EspostiMario : @CharlyMatt beh il M5S fingeva di prendere l'Autobus anche da Presidente della camera ed era contro i privilegi e l… - chiccodigrano : RT @eleonora_nuovo: Domenica 25 Settembre 2022, si vota per le #ElezioniPolitiche2022 alla Camera ed al Senato. È bene sottolineare come e… -