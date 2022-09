Parisi | la Juventus si inserisce

mattiahiguain98 : RT @pazzamentejuve: La Juventus è interessata a Fabiano Parisi. L'Empoli fissa il prezzo: 20M. [Gazzetta dello Sport] - Joshua4ita : RT @MatthijsPog: ?? La Juventus è interessata a Fabiano Parisi. L'Empoli fissa il prezzo: 20M€. [GazzettaDelloSport] - ChuchoCastroP : RT @MatthijsPog: ?? La Juventus è interessata a Fabiano Parisi. L'Empoli fissa il prezzo: 20M€. [GazzettaDelloSport] - bianconerodoc10 : La Juventus è interessata a Fabiano Parisi. L'Empoli fissa il prezzo: 20M€. [GazzettaDelloSport] - Skysurfer72 : RT @MatthijsPog: ?? La Juventus è interessata a Fabiano Parisi. L'Empoli fissa il prezzo: 20M€. [GazzettaDelloSport] -

L'esterno dell'Empoli Fabiano Parisi si prepara ad accendere il mercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sul giocatore ci sono Juventus, Inter e Fiorentina. I toscani hanno fissato il prezzo a 20 milioni. Fabiano Parisi sarà uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. La Fiorentina, l'Inter e la Juventus sono in prima fila per lui, ma l'Empoli, dopo i no rifilati in estate, è convinto che...