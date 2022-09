Maltrattamenti nei confronti della moglie: divieto di avvicinamento per 38enne (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino (AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un trentottenne di Ariano Irpino per il reato di Maltrattamenti nei confronti della moglie. Le indagini, avviate nell’aprile 2022, hanno consentito di acquisire gravi indizi in ordine alla sussistenza di una reiterata attività vessatoria posta in essere dal prevenuto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla ProcuraRepubblica di Benevento, i CarabinieriStazione di Ariano Irpino (AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare deldialla persona offesa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, su richiestaProcuraRepubblica di Benevento, neidi un trentottenne di Ariano Irpino per il reato dinei. Le indagini, avviate nell’aprile 2022, hanno consentito di acquisire gravi indizi in ordine alla sussistenza di una reiterata attività vessatoria posta in essere dal prevenuto ...

