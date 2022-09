Lecca-lecca al posto del sassolino | la ' truffa dello specchietto' a Napoli

(Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Laè un 'classico' fra quelle riservate agli automobilisti. Un finto urto, di cui la vittima sente comunque il rumore, per simulare un danno, e poi la proposta di una soluzione veloce con un po' di denaro contante che passa di mano senza perdere tempo in moduli. Ma questo tentativo di estorsione ai danni di un professionista napoletano stroncato dalla polizia stradale partenopea ha un guizzo di creatività in più. Perché il pregiudicato di 45 anni che l'ha messo in atto a, lungo la strada statale 162 del Centro Direzionale, ha investito 3 euro indi una nota marca, Chupa-Chups, e lanciato queste dal finestrino della sua auto contro i veicoli presi di mira, anziché il solito. ...

A fronte di un esiguo investimento di soldi tre euro, ossia il costo per l'acquisto di una ventina di caramelle, che lanciava dal finestrino della sua auto contro i veicoli presi di ...Un pregiudicato ha usato Chupa-Chups per simulare il rumore prodotto da un urto tra vetture, ma è finito subito in manette ...