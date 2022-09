La Coppa Davis irrompe su Rai 2, saltano Diaco e Isoardi (Di mercoledì 14 settembre 2022) Coppa Davis su Rai 2 Lo sport torna in primo piano su Rai 2 con la Coppa Davis, che fa saltare due programmi: BellaMa’ di Pierluigi Diaco e Vorrei dirti Che… di Elisa Isoardi. La fase a gironi del celebre torneo di tennis si gioca questa settimana (girone bolognese con Italia, Argentina, Svezia e Croazia), ogni pomeriggio in diretta. Tutte le partite sono trasmesse dalla Rai – i match stranieri su Rai Sport, quelli dell’Italia su Rai 2 – e per la prima volta da Sky. Gli Azzurri di Volandri (riflettori soprattutto su Berrettini e Sinner) giocheranno alle 15 oggi pomeriggio contro la Croazia, venerdì 16 settembre contro l’Argentina e domenica 18 settembre contro la Svezia. Tre incontri che fanno saltare due puntate di BellaMa’ (oggi e venerdì) e la seconda di Vorrei dirti Che…, che ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 settembre 2022)su Rai 2 Lo sport torna in primo piano su Rai 2 con la, che fa saltare due programmi: BellaMa’ di Pierluigie Vorrei dirti Che… di Elisa. La fase a gironi del celebre torneo di tennis si gioca questa settimana (girone bolognese con Italia, Argentina, Svezia e Croazia), ogni pomeriggio in diretta. Tutte le partite sono trasmesse dalla Rai – i match stranieri su Rai Sport, quelli dell’Italia su Rai 2 – e per la prima volta da Sky. Gli Azzurri di Volandri (riflettori soprattutto su Berrettini e Sinner) giocheranno alle 15 oggi pomeriggio contro la Croazia, venerdì 16 settembre contro l’Argentina e domenica 18 settembre contro la Svezia. Tre incontri che fanno saltare due puntate di BellaMa’ (oggi e venerdì) e la seconda di Vorrei dirti Che…, che ...

