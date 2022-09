Due persone sono state arrestate per il delitto di Soriano (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Arrestate due persone ritenute responsabili dell'omicidio di Salvatore Bramucci, l'uomo ucciso con colpi d'arma da fuoco lo scorso 7 agosto a Soriano nel Cimino. A Roma e Guidonia Montecelio (Roma, i Carabinieri del Comando provinciale di Viterbo, in collaborazione con quelli del Raggruppamento operativo speciale, del Comando provinciale di Roma, del Raggruppamento aeromobili di Pratica di Mare e delle unità cinofile, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Viterbo, su richiesta della locale procura, nei confronti dei due, ritenuti responsabili dell'agguato con armi da fuoco. Eseguite diverse perquisizioni. Leggi su agi (Di mercoledì 14 settembre 2022) AGI - Arredueritenute responsabili dell'omicidio di Salvatore Bramucci, l'uomo ucciso con colpi d'arma da fuoco lo scorso 7 agosto anel Cimino. A Roma e Guidonia Montecelio (Roma, i Carabinieri del Comando provinciale di Viterbo, in collaborazione con quelli del Raggruppamento operativo speciale, del Comando provinciale di Roma, del Raggruppamento aeromobili di Pratica di Mare e delle unità cinofile, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Viterbo, su richiesta della locale procura, nei confronti dei due, ritenuti responsabili dell'agguato con armi da fuoco. Eseguite diverse perquisizioni.

