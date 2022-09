Cagliari Bari | Ceppitelli | «Due piazze a cui sono legatissimo Rossoblù squadra più forte della B»

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Il doppio ex diha parlato del match tra le due squadre che andrà in scena questo weekend Luca, difensore attualmente svincolato, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato in vista del match tra le sue due ex. TIFARE – «Faccio fatica a sceglierne una, anche se un risultato in mente ce l’ho, ma non lo dico. Punto tutto sullo spettacolo che vincerà». CURIOSITA’ – «duealle qualie quindi vivrò con grande curiosità la partita.convinto che entrambe faranno un bel campionato. Ilcredo sia in assoluto lapiù ...

Il doppio ex diCeppitelli ha parlato del match tra le due squadre che andrà in scena questo weekend Luca Ceppitelli, difensore attualmente svincolato, in una intervista al Corriere dello Sport ha ...Come il, a cui ilfa visita sabato alle 14, crocevia importante per capire chi delle due può far sul serio per la A. Verso Cagliari-Bari: undici confermato Con un Barreca in più Previsioni meteo per il 14/09/2022, Cagliari. Giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 24 e 31°C ...I pugliesi di Mignani, l'unica sqquadra della B senza sconfitte, sono poco considerati ma potrebbero stupire. Cheddira e Antenucci sono la miglior coppia d'attacco (7 gol). Caprile stupisce in porta.