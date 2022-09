Bayern Monaco, lungo stop per Lucas Hernandez (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lucas Hernandez sarà assente per diverse settimane: strappo muscolare per il difensore del Bayern Monaco dopo uno scontro con Kessie Brutte notizie in casa Bayern Monaco. Nella vittoria di ieri sera contro il Barcellona Lucas Hernandez ha rimediato uno strappo muscolare dopo uno scontro con Kessie. Il club tedesco ha comunicato che il francese sarà fuori per diverse settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022)sarà assente per diverse settimane: strappo muscolare per il difensore deldopo uno scontro con Kessie Brutte notizie in casa. Nella vittoria di ieri sera contro il Barcellonaha rimediato uno strappo muscolare dopo uno scontro con Kessie. Il club tedesco ha comunicato che il francese sarà fuori per diverse settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

gippu1 : Il #Bayern Monaco ha vinto 35 delle ultime 37 partite giocate in casa nella fase a gironi di #ChampionsLeague: le u… - CB_Ignoranza : Le ultime 4 partite fra Bayern Monaco e Barcellona: Barça 2-8 Bayern Barça 0-3 Bayern Bayern 3-0 Barça Bayern 2-… - gippu1 : Robert #Lewandowski segna 3 gol in Barcellona-Viktoria Plzen e diventa il primo calciatore della storia a segnare u… - FcInterNewsit : Bayern Monaco, Goretzka chiarisce: 'Non ci sono attriti. Infastidito da una cosa' - AAlessandro_DA : RT @MarcoLai_23: [THREAD] Analisi tattica di Bayern Monaco - Barcellona. Bellissima gara tra la squadra di Nagelsmann e quella di Xavi, ch… -