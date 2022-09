News24_it : Yerevan, 49 soldati armeni morti in scontri con Azerbaigian - iconanews : Yerevan, 49 soldati armeni morti in scontri con Azerbaigian - zazoomblog : Scontri al confine tra Armenia e Azerbaigian Yerevan: 49 soldati morti. Telefonata con Mosca - #Scontri #confine… - Tomas1374 : RT @TgLa7: I due paesi si contendono il controllo della regione del Nagorno Karabakh. Colloquio tra il premier armeno Pashinian e Putin e a… - zav_news : ???????? #Armenia, premier #Pashinyan: almeno 49 soldati armeni uccisi negli scontri al confine con l'#Azerbaigian.… -

Almeno 49armeni sono rimasti uccisi in scontri con l'Azerbaigian. Lo ha detto il premier armeno Nikol ... ha dichiarato martedì. Lo ha reso noto il governo armeno. Nei colloqui separati,...... Francia e Usa Il premier dell'Armenia, Nikol Pashinyan, ha annunciato in Parlamento che 49...accusa l'esercito dell'Azerbaigian di avere usato artiglieria e droni contro territori ...l primo ministro armeno, Nikol Pashinian, ha tenuto colloqui con il presidente russo Vladimir Putin, il suo omologo francese Emmanuel Macron e il segretario di Stato statunitense Antony Blinken per ch ...Almeno 49 soldati armeni sono rimasti uccisi in scontri con l'Azerbaigian. Lo ha detto il premier armeno Nikol Pashinian. (ANSA) ...