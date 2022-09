Ultime Notizie – Catania, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: un morto-Video (Di martedì 13 settembre 2022) Una persona è morta in una esplosione avvenuta questa mattina intorno alle 7.30 a Belpasso, località Edere (Catania) in un’azienda specializzata nella produzione di fuochi d’artificio. Come si legge in un post pubblicato dai vigili del fuoco su Twitter, è stato “rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area”. #Catania, esplosione a Belpasso, in loc. Edere, in un’azienda specializzata nella produzione di fuochi d’artificio: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, #vigilidelfuoco al lavoro dalle 7:26. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area #13settembre 11:00 pic.twitter.com/LftOHDJo5U — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 13, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 13 settembre 2022) Una persona è morta in unaavvenuta questa mattina intorno alle 7.30 a Belpasso, località Edere () in un’azienda specializzata nella produzione di. Come si legge in un post pubblicato dai vigili del fuoco su Twitter, è stato “rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area”. #a Belpasso, in loc. Edere, in un’azienda specializzata nella produzione di: rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, #vigilidelfuoco al lavoro dalle 7:26. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area #13settembre 11:00 pic.twitter.com/LftOHDJo5U — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 13, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

