iconanews : Rapina a colpi di pistola nel Reggiano, un ferito - MediasetTgcom24 : Veggi di Casalgrande (Reggio Emilia), rapina a colpi di pistola: un ferito #reggioemilia #sassuolo… - News24_it : Rapina a colpi di pistola nel Reggiano, un ferito - Ansa_ER : Rapina a colpi di pistola nel Reggiano, un ferito. Un benzinaio stava depositando l'incasso. Indagano i Carabinieri… - Anna_maria_20 : @nanak0robiyaoki Rapina la zecca a colpi di 'non si molla'e non avrebbe preso mandano tutto il denaro perché lui rimane umile -

Agenzia ANSA

di pistola nella serata di ieri a Veggi di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, con una persona ferita, in modo non grave. A quanto ricostruito, un 53enne, titolare di un ...... è finito in manette con l'accusa di aver messo a segno una decina didurante il festival ... Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di, furto aggravato, danneggiamento, lesioni ... Rapina a colpi di pistola nel Reggiano, un ferito - Ultima Ora Rapina a colpi di pistola nella serata di lunedì a Veggi di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, con una persona ferita, in modo non grave. A quanto ricostruito, un 53enne, titolare di un distr ...Rapina a colpi di pistola nella serata di ieri a Veggi di Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia, con una persona ferita, in modo non grave. (ANSA) ...