Napoli, Spalletti: «Questo stadio sarà una spinta» (Di martedì 13 settembre 2022) Napoli, le parole di Spalletti prima della sfida con il Rangers: «Conosco i miei calciatori, li ho visti disponibili e pronti» Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Napoli contro i Rangers. Di seguito le sue parole. PREPARAZIONE – «Il fatto di avere un giorno in più ti permette di cominciare a pensarci un pochino in anticipo sulla formazione, quando si gioca in modo così ravvicinato si può avere un pochino più di tempo». TIPO DI PARTITA – «Qui il tipo di gara che sarà è piuttosto chiaro. Facciamo le sentite condoglianze a Questo popolo per quanto accaduto. La loro storia viene trasferita nei 90? delle partite, devi essere bravo a saper reagire a quella pressione emotiva, vocale e fisica. Saranno tante cose tutte insieme che ti vengono ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 settembre 2022), le parole diprima della sfida con il Rangers: «Conosco i miei calciatori, li ho visti disponibili e pronti» Lucianoha parlato in conferenza stampa in vista della partita delcontro i Rangers. Di seguito le sue parole. PREPARAZIONE – «Il fatto di avere un giorno in più ti permette di cominciare a pensarci un pochino in anticipo sulla formazione, quando si gioca in modo così ravvicinato si può avere un pochino più di tempo». TIPO DI PARTITA – «Qui il tipo di gara cheè piuttosto chiaro. Facciamo le sentite condoglianze apopolo per quanto accaduto. La loro storia viene trasferita nei 90? delle partite, devi essere bravo a saper reagire a quella pressione emotiva, vocale e fisica. Saranno tante cose tutte insieme che ti vengono ...

RealPiccinini : Cena lunga nella notte… però tutti felici. Serata indimenticabile per il #Napoli e per @PrimeVideoIT, complimenti d… - anperillo : Contro il #Liverpool è stato uno dei #Napoli più belli di sempre. I primi 45 minuti sono da cineteca ??. Bravissimo… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Sentire addosso l’entusiasmo dei nostri tifosi è importante per una squadra giovane come la nostra. L… - cn1926it : #Anguissa a Sky: “#Rangers pericolosi. Io un leader? Ecco cosa ci ha detto #Spalletti” - Anto_ni_o___ : RT @DiMarzio: #UCL | @sscnapoli, le parole di #Spalletti alla vigilia della gara contro i @RangersFC -