Modello PEI | ci saranno cambiamenti dopo ultime sentenze? Potrebbe restare uguale | ipotesi intervento solo sull’esonero alunni con disabilità

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 13 settembre 2022) La riunione prevista mercoledì 14 settembre fra Ministero e Osservatorio permanente sullaconfermare l'intero impianto del decreto 182/2020 e dunque anche ildi PEI previsto. In base alleinformazioni in possesso di Orizzonte Scuola, a differenza di quanto previsto inizialmente, la riunione, che ha come oggetto la presentazione delle linee guida sul profilo di funzionamento, non dovrebbe portare novità sui modelli di piano didattico individualizzato previsti. Anche se non possiamo escludere novità dell'ultima ora. L'articolo .