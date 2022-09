Michele Tommasi è il nuovo ambasciatore italiano in Sudan (Di martedì 13 settembre 2022) Michele Tommasi è il nuovo ambasciatore d’Italia in Sudan. “È con entusiasmo che assumo le mie funzioni di ambasciatore d’Italia in Sudan. Mi sono impegnato a rafforzare le nostre relazioni bilaterali, cercando al contempo un partenariato forte e reciprocamente vantaggioso. Durante il mio mandato, l’Italia continuerà a sostenere il paese sulla strada della stabilità, della democrazia e dello sviluppo”, afferma il diplomatico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022)è ild’Italia in. “È con entusiasmo che assumo le mie funzioni did’Italia in. Mi sono impegnato a rafforzare le nostre relazioni bilaterali, cercando al contempo un partenariato forte e reciprocamente vantaggioso. Durante il mio mandato, l’Italia continuerà a sostenere il paese sulla strada della stabilità, della democrazia e dello sviluppo”, afferma il diplomatico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

