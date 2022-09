Glasgow-Napoli | niente turnover | avanti con Simeone e Kvara

sscnapoli : ?? #RangersNapoli biglietti in vendita da domani alle 15:00. Le modalità di acquisto dei tagliandi ?? - serieB123 : Napoli, con il Glasgow Rangers rinvio a domani per la morte della Regina d’Inghilterra - zazoomblog : Glasgow-Napoli la UEFA ha respinto la richiesta di ADL: il motivo - #Glasgow-Napoli #respinto #richiesta - ilnapolionline : I tifosi del Napoli già a Glasgow nonostante i consigli dell'Uefa - -

Le partite in programma saranno sette e non otto, dal momento cheRangers -è stata posticipata a domani. In campo quindi una sola squadra italiana, l'Inter, che sarà già impegnata in ...Commenta per primo La gara di Champions League tra Rangersè stata posposta da oggi a domani a causa del lutto per la morte della Regina Elisabetta , con tanto di trasferta vietata ai tifosi azzurri per via della riduzione del numero delle ...Il tecnico azzurro vuole uscire imbattuto dalla sfida contro i Rangers. Mathias Olivera potrebbe nuovamente partire titolare.La squadra partenopea, stando alle quote dei bookmaker, è nettamente favorita nella gara contro i Rangers. Ritorna la Champions League. Dopo il sofferto successo ottenuto sabato contro il Torino, l’In ...